Менеджеры Wildberries проинспектировали Карелию

Бизнес в республике уверенно растет.

В Петрозаводске побывали топ-менеджеры маркетплейса Wildberries. Они встречались с местными продавцами, которые торгуют на платформе, а также, вероятно, решали вопросы по строительству распределительного центра.

После их визита министр экономического развития республики Олег Ермолаев раскрыл некоторые цифры, которые говорят о проникновении бизнеса Wildberries в Карелию. В 2023 году обороты наших предпринимателей резко выросли. На какую сумму они наторговали, знает проект «Жизнь и кошелек».