В России начали возбуждать дела из-за цен на бензин

Повышение цен на бензин привело к тому, что в федеральной антимонопольной службе возбудили несколько дел.

В трех регионах страны антимонопольщики нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает портал 47news.ru.

Так, Белгородское УФАС возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб», Ростовское УФАС — в отношении «Газпромнефть-Региональные продажи».



Ставропольское УФАС возбудило два дела против «Гудвил-А» и «Реалграмм». В федеральной антимонопольной службе заявили, что эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

Кроме того, Краснодарское УФАС возбудило дело в отношении «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» и «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а Дагестанское УФАС - против ассоциации владельцев автозаправочных станций по признакам незаконной координации экономической деятельности.

Напомним, временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка действует с 21 сентября.



Как сообщали на сайте правительства РФ, заместитель премьер-министра Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню оптовых цен с учетом транспортных расходов.



Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время, подчеркивалось в сообщении.