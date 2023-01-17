В России обновлен антирекорд по заболеваемости COVID-19

В России за сутки коронавирусом заболели более 12,8 тысячи человек.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России стал максимальным с середины октября и составил 12 845 случаев, пишет«Интерфакс».

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 1 391 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 2,4%.

Рост количества госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение - в 35 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

По сравнению с предыдущими 24 часами, когда в России было зарегистрировано 12 392 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 453.



Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 15 октября 2022 года, когда сообщалось о более чем 13,3 тысячи заболевших. Аналогичные антирекорды фиксировались 10 и 9 февраля.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 37 умерших. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 395 520 умерших.



В Карелии, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 6 февраля и по сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости COVID-19 увеличился на 42,9%.