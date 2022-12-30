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В России завершились испытания кожного теста на COVID-19

Новости. Общество
22:00, 30 Декабря 2022
фото: © ТАСС

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Завершены испытания кожного теста на иммунитет к ковиду, в ближайшее время планируется зарегистрировать разработку.

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершил клинические испытания кожного теста для оценки специфического Т-клеточного иммунитета к COVID-19. В ближайшее время планируется регистрация разработки, сообщил в четверг ТАСС директор института академик РАН Арег Тотолян.

«Закончены все этапы доклиники, закончены первая, вторая фаза клинических исследований, уже сформировано досье для регистрации, и вот сразу после конференции, в начале следующей недели, мы официально подаем все документы на регистрацию», — сказал он в кулуарах III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Тотолян отметил, что после регистрации кожного теста у людей может появиться возможность проверить свой Т-клеточный иммунитет к COVID-19 в поликлинике. Тест работает как кожная инъекция, которая напоминает реакцию Манту.

«Прежде всего он (Т-клеточный иммунитет) имеет значение, не уровень антител, которые могут быть, а могут не быть. Если есть Т-клеточный иммунитет, то при повторной встрече с вирусом антитела всегда появятся. Если клеточный иммунитет отсутствует, то тогда это является показанием для вакцинации или ревакцинации», — сказал он. По словам Тотоляна, тест предназначен для людей старше 18 лет, но в будущем институт может начать работать над тестом для детского населения. «Препарат тот же самый, но дозировку для детей младше 14 лет, скорей всего, надо будет подобрать меньше», — сказал он.

Международная конференция по ковиду проходит в Президентской библиотеке им. Ельцина в Петербурге с 15 по 16 декабря. Участвуют около 300 представителей министерств и ведомств, ответственных за профилактику и борьбу с COVID-19, стран СНГ, Европы, Азии и Африки, а также профильных международных, неправительственных и научных организаций.

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