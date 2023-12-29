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В Следкоме Карелии устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре в автомобиле

Новости. Происшествия
14:28, 01 Января 2024
фото: © Следком Карелии / ВК

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В Сегежском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при возгорании автомобиля.

В Сегежском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при возгорании автомобиля, рассказали в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 1 января, в Сегеже на парковке около торгового центра произошло возгорание грузового автомобиля Scania с полуприцепом. После локализации пожара и тушения грузовика в салоне было обнаружено тело мужчины.

По данному факту следователи следственного отдела Сегежи Следкома Карелия организовали доследственную проверку.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователь осмотел место происшествия, назначил необходимые экспертизы, устанавливает личность погибшего.

По результатам проверки в Следкоме Карелии решат, возбуждать уголовное дело или нет.

Ранее мы писали о том, что новый год в Сегеже начался с пожара.

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