Очевидцы в городе бумажников Карелии сняли полыхающее пламя на видеокамеру.
Видео пожара опубликовали в соцсети.
Так, в паблике «Сегежские Будни | Сегежа | Карелия» сообщили: «В Сегеже Новый год начался с пожара».
«Загорелась фура между ТЦ „Весна“ и „Радуга“», — уточнили очевидцы просшествия.
Судя по видеозаписи, грузовоз охвачен огнем. Пламя сильное, разгорается, виден столб дыма.
На месте происшествия работают медики и пожарные — их спецтехника видна на записи.
Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняется.
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