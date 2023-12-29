Очевидцы в городе бумажников Карелии сняли полыхающее пламя на видеокамеру.

Видео пожара опубликовали в соцсети.

Так, в паблике «Сегежские Будни | Сегежа | Карелия» сообщили: «В Сегеже Новый год начался с пожара».

«Загорелась фура между ТЦ „Весна“ и „Радуга“», — уточнили очевидцы просшествия.

Судя по видеозаписи, грузовоз охвачен огнем. Пламя сильное, разгорается, виден столб дыма.

На месте происшествия работают медики и пожарные — их спецтехника видна на записи.

Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняется.