В старейшем заповеднике Карелии поздравили ученых с Днем орнитолога

В заповеднике «Кивач» напомнили о Дне орнитолога, который отмечается в России 19 февраля.

В паблике заповедника «Кивач» напомнили, что сегодня, 19 февраля, в России отмечается День орнитолога.

«Именно в этот день, в 1983 году, было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. В 1992 году переименовано в Мензбировское орнитологическое общество — в честь основателя русской орнитологии академика Михаила Мензбира», — написали в паблике заповедника.

Там также отметили, что специалисты-орнитологи работают не только в академических институтах, но и на особо охраняемых природных территориях, где контролируют состояние популяций пернатых, отслеживают пути сезонных миграций птиц, проводят учеты их численности, организуют биотехнические мероприятия по привлечению птиц на гнездовья. Также в паблике заметили, что в профессию орнитолога люди идут не ради денег, а по зову сердца.

Заповедник «Кивач» поздравил орнитологов с их профессиональным праздником, пожелав новых открытий и достижений.