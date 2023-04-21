В УФСИН опровергли сообщение о пожаре в колонии Петрозаводска

По информации управления, причиной задымления стали вещи осужденных.

В УФСИН по Карелии опровергли полученную ранее информацию о пожаре в колонии-поселении № 9 в Петрозаводске.

По словам представителей Управления, информация о пожаре не соответствует действительности.

«Произошло задымление без возгорания в сушильном помещении в результате контакта упавших вещей осужденных на горячую поверхность отопительного прибора. Эвакуация не производилась. Пострадавших нет. Учреждение функционирует в штатном режиме», — сообщили в УФСИН.

Напомним, ранее появилась информация о серьезном пожаре в ИК-9 на Птицефабрике, произошедшем 11 июня, в результате чего огонь серьезно повредил второй этаж здания, а часть осужденных пришлось эвакуировать.