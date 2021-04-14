Ведущие российские издательства с писателями приедут в Петрозаводск на книжную ярмарку

В ТРЦ «Лотос-Plaza» 15 и 16 мая пройдет книжная ярмарка «Время читать!», на которой читатели смогут встретиться с известными писателями.

В столице Карелии состоится Библиоконгресс, который из-за пандемии перенесли на 2021 год. Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации пройдёт 16–20 мая в онлайн и офлайн-форматах, сообщается на сайте правительства республики.

В рамках мероприятия 15–16 мая в торгово-развлекательном комплексе «Лотос-Plaza» состоится уникальное по своей значимости событие – книжная ярмарка «Время читать!». Ведущие российские издательства привезут в Петрозаводск свои лучшие книги по ценам от издателей. Кроме того, в книжной ярмарке примут участие известные жителям Карелии региональные издательства.

Посетителей ждут встречи с авторами и создателями любимых книг, автограф-сессии, мастер-классы и другие сюрпризы.