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Ведущие российские издательства с писателями приедут в Петрозаводск на книжную ярмарку

Новости. Культура
10:46, 15 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В ТРЦ «Лотос-Plaza» 15 и 16 мая пройдет книжная ярмарка «Время читать!», на которой читатели смогут встретиться с известными писателями.

В столице Карелии состоится Библиоконгресс, который из-за пандемии перенесли на 2021 год. Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации пройдёт 16–20 мая в онлайн и офлайн-форматах, сообщается на сайте правительства республики.

В рамках мероприятия 15–16 мая в торгово-развлекательном комплексе «Лотос-Plaza» состоится уникальное по своей значимости событие – книжная ярмарка «Время читать!». Ведущие российские издательства привезут в Петрозаводск свои лучшие книги по ценам от издателей. Кроме того, в книжной ярмарке примут участие известные жителям Карелии региональные издательства.

Посетителей ждут встречи с авторами и создателями любимых книг, автограф-сессии, мастер-классы и другие сюрпризы.

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Комментарии

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наташка
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