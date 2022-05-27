Глава Петрозаводска почувствовал силу книги

Владимир Любарский принял участие в акции, посвященной Общероссийскому дню библиотек.

Глава карельской столицы поделился на своей странице в социальной сети эмоциями от посещения Национальной библиотеки в Петрозаводске. Владимир Любарский принял там участие во всероссийской акции. Смысл эстафеты #СилаКниги в том, что на разных площадках люди различных профессий читают вслух книги.

«Для прочтения я выбрал главу из повести Александра Линевского „Листы каменной книги“. Это особая книга для нашей семьи — она была в нашей домашней библиотеке. Ее читали мои родители, ее читал я, несколько лет назад я ее вслух прочитал своему младшему сыну. Эта книга жива, интересна и актуальна. Она переведена на несколько языков и выдержала более десятка переизданий, часть из которых сотрудники Национальной библиотеки показали во время нашей встречи», — рассказал Владимир Любарский.

Градоначальник отметил, что в Общероссийский день библиотек — 27 мая — очень важно поговорить со школьниками о книге. Историю жизни людей каменного века из уст Владимира Любарского слушали ученики Петровской гимназии. Сам же глава города еще раз поздравил работников библиотек с профессиональным праздником.