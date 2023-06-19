Верховный суд Карелии оставил под домашним арестом инспектора Ростехнадзора, обвиняемого в получении взятки

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию прокуратуры республики на решение Петрозаводского городского суда в отношении инспектора регионального Ростехнадзора Георгия Хе, обвиняемого во взяточничестве.

Судья Верховного суда Карелии Денис Катанандов 19 июня рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры республики на решение Петрозаводского городского суда от 2 июня в отношении инспектора регионального Ростехнадзора Георгия Хе, обвиняемого в получении взятки в сумме 6 млн рублей. Тогда, 2 июня судья Петрозаводска городского суда Анна Дубинкина изменила меру пресечения Хе, отпустив его из-под стражи и назначив домашний арест.

В апелляционной жалобе надзорное ведомство просило вернуть Хе под стражу, аргументируя то, что обвиняемый может скрыться от суда, а также повлиять на свидетелей по делу.

Сам же инспектор привел в суде доказательства, подтверждающие то, что не намерен нарушить домашний арест. Его адвокаты – Михаил Шогин и Роман Масалев настаивали на сохранении избранной меры пресечения судьей Дубинкиной.

Рассмотрев апелляцию, судья Верховного суда Карелии Денис Катанандов оставил решение первой инстанции в силе, сохранив меру пресечения для Георгия Хе в виде домашнего ареста, а апелляционную жалобу надзорного ведомства оставив без удовлетворения.

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