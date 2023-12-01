Инна Колыхматова записала видеообращение для жителей Петрозаводска

Глава города поблагодарила петрозаводчан за поддержку в деле о транспортной реформе.

Как в личном профиле рассказала мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, летом Петрозаводский городской суд удовлетворил иск «старых» маршрутчиков, которые пытались оспорить решение администрации о переходе на регулируемый тариф.

Мэрия города подала апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии. «Сегодня он встал на нашу сторону, отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение», — сообщила градоначальница.



«Дорогие петрозаводчане, спасибо вам за поддержку! Вместе мы со всем справимся!», — написала Инна Колыхматова.