«Взятки не было...» - Леонид Белуга ждет суда

Во вторник состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении известного предпринимателя о даче взятки.

Известный предприниматель Леонид Белуга в своем профиле в соцсети «ВКонтакте» рассказал о предстоящем событии, которое пройдет во вторник, 28 ноября.

«Послезавтра состоится первое судебное заседание. Неприятное для нашей компании событие, которое уже повлияло на отношение к нам со стороны банков, в том числе в части выдачи кредита на аквапарк», — сообщил бизнесмен.

«Но пусть эта ситуация уже поскорее разрешится», — добавил автор поста.

По словам Леонида Белуги, взятки, которую ему инкриминируют, не было. Покупатель приобрел 3 квартиры для того, чтобы объединить их в одну большую. Оформил жилье на гражданскую супругу. Стоимость этих квартир была достаточно высокая, однако часть суммы была уплачена наличными, что не редкостью для сделок с недвижимостью.

«Мои юристы намерены пояснить это суду», — рассказал бизнесмен.