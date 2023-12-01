Верховный суд Карелии встал на сторону мэрии Петрозаводска в деле о транспортной реформе

Верховный суд республики направил административное дело на новое рассмотрение.

Верховный суд Карелии рассмотрел административное дело о транспортной реформе.



Истцами выступили частные пассажирские компании, которые возят петрозаводчан на старых ПАЗиках: ООО «Автосити», ООО «АТП- 2», ООО «АТП-3», ООО «АТП-4 Тосноавто», ООО «АТП», ООО «Транспортная компания». Ответчик

— администрация Петрозаводска.



Ранее спор рассматривал Петрозаводский городской суд, в котором перевозчики выступили против транспортной реформы в городе.



В результате суд первой инстанции разрешил ПАЗам вернуться на старые маршруты. Но Верховный суд республики отменил это решение и направил административное дело в горсуд на новое рассмотрение.



Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.