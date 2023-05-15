Веселая медвежья семья испугала водителя на севере Карелии (ВИДЕО)

Три медведя выбежали на костомукшскую трассу перед автомобилем, заставив автомобилиста затормозить.

В субботу, 27 мая, на федеральной трассе А-137 в районе поселка Ледмозеро на проезжую часть выбежала семья медведей.



Звери заставили затормозить, а потом и остановиться проезжавшего водителя. Видео он выложил в паблик «АНТИБЕСЕДКА - Костомукша».



«Медведица из канавы развернулась и рыкнула на машину, было слышно даже в салоне. Я уже почти остановился между ними. Потом перебежала обратно к медвежатам», - написал в сети автор видео Алексей Лукьянов.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 29 мая, на трассе «Кола» 25-летний автомобилист на внедорожнике сбил лося, который неожиданно вышел на проезжую часть в районе Янишполя.



Животное погибло, мужчину с травмами госпитализировали.