Житель Карелии на дорогой иномарке сбил лося и попал в больницу

В понедельник, 29 мая, водитель BMW насмерть сбил лося на федеральной трассе в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В ночь на минувший понедельник, 29 мая, на 465 километре автодороги «Кола» 25-летний автомобилист за рулем BMW Х5 сбил лося, который неожиданно вышел на дорогу в районе Янишполя.
Животное погибло, мужчину с травмами госпитализировали. В региональной Госавтоинспекции предупредили о том, что в это время года животные часто выходят на проезжую часть.
Так, в минувшие выходные в Костомукше, Кондопожском и Прионежском районах произошли три ДТП с лосями. Все аварии случились ночью.
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