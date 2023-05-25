Житель Карелии на дорогой иномарке сбил лося и попал в больницу

В понедельник, 29 мая, водитель BMW насмерть сбил лося на федеральной трассе в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь на минувший понедельник, 29 мая, на 465 километре автодороги «Кола» 25-летний автомобилист за рулем BMW Х5 сбил лося, который неожиданно вышел на дорогу в районе Янишполя.



Животное погибло, мужчину с травмами госпитализировали. В региональной Госавтоинспекции предупредили о том, что в это время года животные часто выходят на проезжую часть.



Так, в минувшие выходные в Костомукше, Кондопожском и Прионежском районах произошли три ДТП с лосями. Все аварии случились ночью.