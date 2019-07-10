ВИДЕО: Нюша открыла бутылку ягодицами

Певица вслед за российскими и мировыми звездами присоединилась к Bottle Cap Challenge.

Певица отличилась оригинальным исполнением флешмоба.

Необычный челлендж в Сети запустил актер Джейсон Стетхэм. Он опубликовал видео,на котором сбивает крышку с бутылки ударом ноги. Многие знаменитости присоединились к акции и предложили свои версии того, как можно справиться с этой задачей.

Нюша проявила оригинальность. Певица поделилась видео, на котором танцует тверк вместе с другими девушками. Звезда сбила крышку с бутылки ягодицами, пишет Cosmopolitan.