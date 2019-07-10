ВИДЕО: Нюша открыла бутылку ягодицами

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Певица вслед за российскими и мировыми звездами присоединилась к Bottle Cap Challenge.
Певица отличилась оригинальным исполнением флешмоба.
Необычный челлендж в Сети запустил актер Джейсон Стетхэм. Он опубликовал видео,на котором сбивает крышку с бутылки ударом ноги. Многие знаменитости присоединились к акции и предложили свои версии того, как можно справиться с этой задачей.
Нюша проявила оригинальность. Певица поделилась видео, на котором танцует тверк вместе с другими девушками. Звезда сбила крышку с бутылки ягодицами, пишет Cosmopolitan.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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