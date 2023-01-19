Власти Петрозаводска показали, как круглосуточно контролируют уборку города (ФОТО и ВИДЕО)

Специалисты администрации Петрозаводска сообщили, что круглосуточно проверяют уборку города, и показали фото обледенелых улиц.
По информации администрации, очередной контрольный рейд состоялся в ночь на воскресенье, 22 января.
«В рамках муниципального контракта ООО «Кондопожское ДРСУ» борется с образованием наледи на магистралях и тротуарах города и расчищает их от снега. Работы ведут непрерывно», - говорится в сообщении мэрии.
В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры специалисты советуют обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру «051».
А пока городские власти отчитываются в интернете о контроле уборки улиц, жители заваливают соцсети фото обледеневших тротуаров и жалобами на уборку.
Ранее сообщалось, что работе подрядной организации будет посвящено очередное открытое планерное совещание 23 января.
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