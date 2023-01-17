Планерку в мэрии Петрозаводска посвятят борьбе с гололедом на улицах

О работе кондопожского ДРСУ этой зимой на планерке в мэрии Петрозаводска расскажет гендиректор подрядчика Юрий Синяков.

Традиционную планерку в мэрии карельской столицы в этот понедельник, 23 января, посвятят борьбе с гололедом. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.



«Пару недель назад «личка» была полна обращений про излишнюю обработку тротуаров пескосоляной смесью и как следствие – грязь. Сегодня картина иная – большинство сообщений касается недостаточной подсыпки», - отметил Любарский.



По его словам, с начала сезона в городе рассыпали порядка 15 тысяч тонн противогололедных материалов. В прошлом году эта цифра была в два раза меньше.



«Но все мы видим, что этого недостаточно, - заявил градоначальник. - Специалисты мэрии постоянно проверяют работу подрядчика, в том числе и по ночам. Выявленные замечания –и их немало - направляем для устранения. Какие-то моменты отрабатываются. Но по отдельным направлениям, конечно, ситуация еще далека от удовлетворительной».



Ситуацию обсудят на планерке в мэрии, 23 января в 10.00. На вопросы ответит генеральный директор муниципального подрядчика, кондопожского ДРСУ, Юрий Синяков.



Любарский призвал горожан интересоваться темой в комментариях к трансляции в соцсети. Ранее в администрации сообщили о том, что на улицах Петрозаводска для борьбы с гололедицей задействовано более 40 единиц специализированной техники и около полусотни рабочих.