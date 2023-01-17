Подрядчик бросил 50 рабочих на борьбу с гололедом в Петрозаводске

С гололедом на дорогах и тротуарах в столице Карелии борются более 40 единиц спецтехники и около полусотни рабочих, сообщили в мэрии.

На улицах Петрозаводска задействовано более 40 единиц специализированной техники и около полусотни рабочих, заявили в городской администрации.



«Все силы подрядчика брошены на борьбу с образованием наледи на дорогах и тротуарах», - говорится в пресс-релизе мэрии.



Работы ведутся круглосуточно, заявили чиновники. Ночью на улицах задействовано более 30 единиц техники, более 40 специализированных машин обслуживают дороги и тротуары днем. Около полусотни дорожных рабочих убираются вручную, в частности, посыпают тротуары.



Авторгрейдеры сегодня убирают снег и наледь на дорогах и тротуарах в Октябрьском районе, в центре и на Зареке. Комбинированные дорожные машины и тракторы с песком работают во всех районах Петрозаводска.



Ночью, когда на улицах нет плотного графика, подрядчик продолжает вывозить снег с мостов и перекрестков. За работой горожане могут следить через сервис онлайн-мониторинга ООО «Кондопожское ДРСУ». Свои жалобы петрозаводчане имеют право оставлять в ЕДДС по номеру – 051.



Напомним, в редакцию «Столицы на Онего» горожане присылают фото улиц Петрозаводска, покрытых льдом.

«Вчера еще плавали, а сегодня уже коньки надо доставать. Все замерзло. На Мерецкова можно просто ехать, как с ледяной горки», — пишут читатели.



В минувший четверг, 19 января, была оттепель, и горожане жаловались, что по тротуарам между луж скачут, как горные козлы.