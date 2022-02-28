Власти Петрозаводска показали первый новый троллейбус

В столицу Карелии прибыл из Вологды один из 16-ти новых троллейбусов, закупленных для «Городского транспорта».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, сегодня в ПМУП «Городской транспорт» поступил первый новый троллейбус, изготовленный вологодским предприятием «Транс Альфа». К середине марта в петрозаводское троллейбусное предприятие прибудут еще четыре новые единицы техники. На линию они выйдут после того, как представители завода-изготовителя приедут в карельскую столицу для пуско-наладочных работ и передачи в эксплуатацию. Специалисты «Городского транспорта» пройдут обучение по особенностям эксплуатации данной модели. Эти процедуры будут проведены в течение месяца.

По контракту компания «Торговый дом «Транс Альфа» должна поставить 16 новых троллейбусов до конца июня.

Как отметили в мэрии, приобретение современной техники в том числе внесет свой вклад в создание новой транспортной схемы в городе, которой занимается ФАУ «РОСДОРНИИ». Специалисты научно-исследовательского института в первые числа февраля начали подсчет пассажиропотока на действующей маршрутной сети. Исследования проводились на городских маршрутах троллейбусов и автобусов, а также на муниципальных пригородных маршрутах.

В настоящий момент «РОСДОРНИИ» проводит транспортно-социологическое исследование среди жителей Петрозаводска. Его цель — изучить ключевые характеристики их передвижения. Благодаря соцопросу специалисты получат информацию об удовлетворенности населения состоянием транспортной инфраструктуры, транспортной подвижности населения, количестве, целях и времени поездок.

Ранее сообщалось, проезд в пассажирских автобусах в Петрозаводске с 15 марта может вырасти до 48 и даже 50 рублей.