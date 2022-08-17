Водитель и пассажирка мопеда попали в больницу после лобового столкновения с кроссовером в Карелии

В поселке Надвоицы водитель кроссовера отправил на больничную койку водителя и пассажирку мопеда, встретившихся ему на пути, а сам сбежал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 27 августа, в 6.10 в поселке Надвоицы Сегежского района, на улице Зеленая, 35-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мопедом YQ50.

В результате лобового столкновения 19-летний водитель и 42-летний пассажир мопеда с полученными травмамибыли госпитализированы.

Сам виновник аварии с места ДТП сбежал.