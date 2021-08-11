Водитель получил травмы, врезавшись в дерево на трассе в Карелии

В Сегежском районе водитель легкового автомобиля улетел с трассы в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в минувшую среду, 11 августа, в 22.18 на 22 км +900 м федеральной автодороги А-137 «Р-21 Кола — Костомукша — Гос.граница с Республикой Финляндия». Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 29-летний водитель получил травмы.

Ранее сообщалось, автомобиль врезался в столб после столкновения с «Камазом».