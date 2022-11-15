Водитель, сбивший пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске, явился с повинной

Виновник ДТП, произошедшего в Петрозаводске 6 декабря, когда на пешеходном переходе была сбита женщина, скрылся с места аварии, но потом сам пришел в ГИБДД

Об этом сообщили в Госвтоинспекции.

По словам водителя, он решил сдаться, когда увидел в СМИ информацию о его розыске.

Как сообщалось ранее, 6 декабря в 15.29 в районе дома № 40 по Лесному проспекту автомобиль проехал на красный свет и на пешеходном переходе сбил 64-летнюю женщину. Она получила травму, но с помощью очевидцев смогла встать и покинуть проезжую часть дороги.

За проезд на красный водителя уже оштрафовали, и теперь против него возбуждено административное дело по статье «оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является». По результатам расследования будет принято процессуальное решение.