На пешеходном переходе в Петрозаводске сбили человека, переходившего на «зеленый» (ВИДЕО)

Автомобиль сбил на Древлянке пешехода, пересекавшего Лесной проспект.

Очередная авария с участием пешехода произошла в Петрозаводске. Видео инцидента, снятое на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло на Лесном проспекте, в районе пересечения с улицей Древлянка, 6 декабря в 15.29. Судя по видео, пешеход в числе других пересекал проспект Лесной по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на свой «красный» на переход выехал автомобиль, двигавшийся в сторону верхнего Чапаевского кольца, и сбил человека.

От удара пешеход упал. Автомобиль остановился неподалеку. С помощью очевидцев происшествия пострадавший пешеход смог встать и покинуть проезжую часть дороги.

Как «Столице на Онего» сообщдили в ГИБДД Петрозаводска, пострадавшей в аварии оказалась 64-летняя женщина. Петрозаводчанка была травмирована и поступила в БСМП.

Водитель с места ДТП скрылся и в дорожную полицию о случившемся не сообщил. Теперь в ГИБДД устанавливают его личность и обстоятельства произошедшего.