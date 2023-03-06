Водитель в Петрозаводске отправил свое авто в сугроб, чтобы избежать столкновения (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 9 марта на улице Мерецкова в Петрозаводске.

В четверг, 9 марта, в 10.11 на улице Мерецкова произошло ДТП. Судя по записи с камеры наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», водитель легковушки уходил от столкновения с вырулившей ему наперерез машиной.



В результате легковушка резко свернула на обочину и врезалась в припаркованное авто. Смотреть запись стоит с 01.20.



В пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы нашему изданию рассказали, что в ДТП поучаствовали три автомашины. Пострадавших нет.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как житель Петрозаводска поблагодарил всех, кто помог ему выдернуть машину из сугроба после ухода от ДТП.