Водителей Карелии предупредили о снегопаде в Ленобласти

На трассе в районе Приозерска прошел снегопад.

Как сообщили в паблике «Лахденпохья — навсегда!», на трассе А-121 «Сортавала» уже наступила зима.



«За Приозерском выпал снег, и пока не тает, — предупредили в сообществе. — Водителям надо быть вдвойне аккуратными».



Напомним, ранее мы сообщали о том, что на федеральной трассе «Сортавала» из-за гололеда 14 автомобилей стали участниками пяти аварий, есть пострадавшие и один погибший.