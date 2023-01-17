Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего жителя райцентра Карелии

Житель Лахденпохьи 1996 года рождения пропал 3 декабря 2022 года.

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь найти пропавшего жителя Лахденпохьи Руслана Олеговича Р. Мужчина родился в 1996 году.



Его местонахождение неизвестно с 3 декабря 2022 года. Приметы: рост 165 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.



Любую информацию о пропавшем волонтеры ждут по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 и 112.