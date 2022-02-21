Возобновлен плановый прием на госпитализацию в Республиканскую больницу для жителей Петрозаводска

Опубликован порядок приема петрозаводчан на плановую госпитализацию в Республиканскую больницу.

В официальном паблике Республиканской больницы им. В.А.Баранова появилась информация для поступающих на плановую госпитализацию. Для петрозаводчан установлено время госпитализации в структурные подразделения больницы, в том числе:

- в отделения хирургического профиля с 8:30 до 10:30;

- в гематологическое отделение с 8:30 до 10:30;

- в отделения терапевтического профиля (за исключением гематологического отделения) с 10:30 до 12:00;

- в офтальмологическое отделение с 8:30 до 14:00;

- в дневные стационары с 12:00 до 13:00.

«При явке жителя Петрозаводского городского округа в приемные отделения ГБУЗ РК «Республиканская больница им.В.А.Баранова» для плановой госпитализации вне указанного времени, его госпитализация в структурное подразделение учреждения с оформлением необходимой медицинской документации будет осуществляется в порядке живой очереди», - пишут в паблике учреждения здравоохранения.

Пациент, получающий плановую медпомощь, должен иметь на руках результат ПЦР-теста на бумажном носителе. В случае законченной профилактической вакцинации против коронавирусной инфекции у пациента должна быть справка о вакцинации с указанием дат введения ее компонентов. Предварительно заполненная анкета эпидемиологического анамнеза позволит значительно сократить время оформления пациента в приемном отделении Республиканской больницы.

Кроме того, при поступлении на плановую госпитализацию пациенту необходимо иметь при себе: направление на госпитализацию, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении; для военнослужащих – удостоверение личности), полис медицинского страхования, амбулаторную карту или выписку из амбулаторной карты с подробным анамнезом заболевания и с указанием результатов проведенных исследований.

Ранее глава Минздрава Карелии сообщил, резкое снижение заболеваемости коронавирусом в республике позволит в ближайшее время возобновить в полном объеме плановую медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах.