Врачи подвергли сомнению возможность заражения туристки лихорадкой Западного Нила в Карелии

Медики сомневаются в достоверности истории о беременной туристке, которая заразилась лихорадкой Западного Нила на отдыхе в Карелии.

Девушка, которая якобы в Карелии заразилась лихорадкой Западного Нила, не обращалась в карельские медучреждения. Врачи сомневаются, что она могла заразиться данным заболеванием именно в Карелии. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Минздраве республики.

Главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко заявила, что такая пациенка не обращалась в клинику.

Врачи пояснили, что лихорадка Западного Нила — болезнь, которая характерна для тропиков. Она передается комарами и клещами. Выход вируса на другие территории возможен из-за миграции населения. В то же время в Карелии слишком холодная погода для распространения такого заболевания.

В Минздраве полагают, что разовый случай заражения в Карелии маловероятен, поскольку были бы другие больные. Пациентка, предположительно, могла заразиться либо до, либо после визита в Карелию, считают специалисты.

«Столица на Онего» направила запрос в Роспотребнадзор и обратилась к ученым.

Напомним, официальной сайт Инфекционной клинической больницы № 2 Департамента здравоохранения Москвы рассказал историю про беременную туристку, которая заразилась на отдыхе в Карелии лихорадкой Западного Нила.

В конце лета 2021 года Роспотребнадзор сообщал о большом количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила, которые могли наблюдаться в России той осенью из-за обилия осадков и теплой погоды.