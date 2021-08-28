Роспотребнадзор предупредил о возможном нашествии комаров-переносчиков лихорадки

Большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила может наблюдаться в России этой осенью из-за обилия осадков и теплой погоды.

Такое предупреждение появилось сегодня на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.

По даннам Роспотребнадзора, в России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. Случаи заболевания наблюдаются и в текущем году, но пока показатель заболеваемость не превышает среднемноголетних значений.