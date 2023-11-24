Вывеской «У нас лучшие цены» бизнесмен Карелии нарушил антимонопольное законодательство

Вывеску бизнесмену пришлось демонтировать с фасада мебельного магазина.

В октябре текущего года Управление федеральной антимонопольной службы ( УФАС) установило, что предприниматель заявлял о превосходстве своих цен над ценами конкурентов.

Надпись «У нас лучшие цены» размещалась на фасаде здания мебельного магазина. Надпись создавала впечатление о превосходстве хозяйствующего субъекта. Компания публично использовала слова «лучшие» без объективного подтверждения информации.

УФАС выдало бизнесмену предупреждение об устраннении нарушения антимонопольного законодательства.

В ноябре предприниматель демонтировал с фасада здания вывеску с надписью «У нас лучшие цены».