Вывеской «У нас лучшие цены» бизнесмен Карелии нарушил антимонопольное законодательство

Вывеску бизнесмену пришлось демонтировать с фасада мебельного магазина.
В октябре текущего года Управление федеральной антимонопольной службы ( УФАС) установило, что предприниматель заявлял о превосходстве своих цен над ценами конкурентов.
Надпись «У нас лучшие цены» размещалась на фасаде здания мебельного магазина. Надпись создавала впечатление о превосходстве хозяйствующего субъекта. Компания публично использовала слова «лучшие» без объективного подтверждения информации.
УФАС выдало бизнесмену предупреждение об устраннении нарушения антимонопольного законодательства.
В ноябре предприниматель демонтировал с фасада здания вывеску с надписью «У нас лучшие цены».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание