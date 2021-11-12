За сутки коронавирусом в Карелии заразился 31 ребенок

Общее число инфицированных COVID-19 детей в Карелии составило 10762.

По данным на 22 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 31 ребенка в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10762. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 23 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10688.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 197 инфицированных, выздоровели 205 человек, зарегистрировано три смерти.