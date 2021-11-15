Еще трое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки

Всего за время пандемии скончался 1161 житель республики, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 22 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 88424 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 197 инфицированных, из них непривитых — 186 (94,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 744 пациента, в состоянии средней тяжести — 677 человек, в тяжёлом — 64 (из них непривитых — 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 83628 человек, за последние сутки — 205.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1161 человека.