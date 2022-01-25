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За желание бесплатно откушать пельменей с алкоголем жителю Карелии грозит 4 года колонии

Новости. Криминал
18:00, 25 Января 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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В Беломорске рецидивист украл из магазина пельмени и спиртное, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Беломорского района обратился представитель одного из магазинов города. Он сообщил, что посетитель открыто похитил пельмени и спиртные напитки общей стоимостью 900 рублей.

Заявитель пояснил, что злоумышленник положил товар в корзину, затем, минуя кассы и игнорируя требования продавцов, выбежал на улицу. Работники направились за ним. Увидев преследование, неизвестный бросил похищенное неподалёку от места происшествия и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили, что грабителем является 32-летний ранее судимый за совершение аналогичных противоправных деяний местный житель. Мужчина признался в содеянном.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Дознание продолжается.

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