Заключенные в Карелии поборолись за звания лучших шахматиста и шашиста

Турнир по настольным играм прошел в Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске, сообщили в УФСИН по Карелии.

Сотрудники РБ-2 провели для осужденных командные турниры, где кто-то отстаивал право считаться сильнейшим в шашках, кто-то боролся за статус лучшего шахматиста.

«Тем, кто не отдает предпочтение решению логических задач, тоже нашлось занятие по душе — соревнования по настольному теннису. Они проводились с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также обеспечения полезной занятости осужденных», — рассказали в УФСИН по Карелии.

Ранее сообщалось, в Карелии заключенные-интеллектуалы сразились в «брейн-ринг».