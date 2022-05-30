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Замаскировавшийся под женщину-инвалида посетитель Лувра измазал тортом картину «Джоконда» (ВИДЕО)

Новости. Общество
00:10, 31 Мая 2022
фото: Кадр из видео @lukeXC2002 / twitter

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Молодой активист-эколог бросил торт в картину «Джоконда» («Мона Лиза») итальянского живописца Леонардо да Винчи, выставленную в стенах Лувра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье. Согласно видеозаписям, опубликованным в Twitter, молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена одна из самых известных в мире работ. Подобраться на максимально близкую дистанцию он смог, замаскировавшись под женщину-инвалида — для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей.

«Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: „Подумайте о Земле“. Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете», — заявил он на одном из видеороликов, где он запечатлен катящим инвалидное кресло в сопровождении охраны музея.

Сам Лувр пока не опубликовал никаких заявлений об инциденте. По данным телеканала, сотрудники Лувра отмыли бронестекло, картина не пострадала. Бронестекло было установлено ввиду многочисленных покушений на «Джоконду», совершенных в прошлом: в 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло. В 1974 году, когда работа Да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали из баллончика с краской, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в одном случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб.

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