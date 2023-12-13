Заметили ли вы подорожание продуктов для новогоднего стола?

Повышение цен сказалось на подготовке жителей Карелии к праздникам.

На пороге Новый год и Рождество — праздники, традиционно считающиеся в нашей стране семейными, когда принято собираться дома. И, конечно, один из непременных атрибутов Нового года — стол с угощениями. Многие начинают готовиться к этому заранее, покупая продукты и украшения.

Между тем, цены на различные продукты постепенно повышаются. Так, в Карелии, как и в целом по стране, продолжают дорожать куриные яйца. Минпромторг страны даже готов рассмотреть поправки в технический регламент в части обязательного использования стандартных упаковок.

При этом к праздникам ожидается рост цен на продукты, наиболее популярные на новогоднем столе. Специалист даже составил список продуктов, которые лучше купить заранее, не дожидаясь предновогоднего подорожания.

«Столица на Онего» проводит опрос среди своих читателей, заметили ли они подорожание продуктов для новогоднего стола.