Заплатили за путевку почти 200 тысяч, бронь аннулирована, деньги заморожены – что делать?

Есть несколько способов вернуть деньги, уплаченные за отмененные заграничные туры, — рассказываем в «Уроках выживания».

Обратившаяся в редакцию «Столицы на Онего» семейная пара из Петрозаводска была очень довольна тем, какой отпуск она себе устроит в августе в Турции. В начале года горожане заплатили за путевку почти 200 тысяч рублей и жили в предвкушении отпуска. Но в конце марта их бронь была аннулирована, а деньги заморожены. В туристической компании объяснили свое решение санкциями, под которые попала авиакомпания, обеспечивающая чартеры в Турцию. Чтобы осуществить свою мечту об отдыхе, петрозаводчанам необходимо было доплатить за путевку еще около 100 тысяч рублей. Но семья отказалась от такого удовольствия, написав заявление о возврате средств. Деньги будущим отпускникам так и не вернули. И сможет ли этим летом семейная пара отдохнуть, выехав за пределы Карелии, неизвестно.

Продолжаем нашу рубрику «Уроки выживания», в которой эксперты из разных областей делятся своими советами, как пережить кризис. В этот раз начальник управления по туризму Карелии Анна Борчикова рассказывает, что делать при отмене туров.

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