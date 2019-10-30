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Новости. Общество
19:40, 30 Октября 2019
фото: ХФ "Хоббит"

Женщина хитроумно отомстила мужу-изменнику

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Американка заплатила за развод с неверным супругом килограммами монет.

Женщина рассказала на своей странице в Facebook, что узнала об изменах мужа с подругой семьи и подала на развод. В ходе бракоразводного процесса суд обязал ее выплатить супругу 7,5 тысячи долларов (478,9 тысячи рублей), пишет Lenta.ru.

"Мужчина, за которого я вышла замуж, сделал мне огромный подарок и переспал с женой своего друга", – иронизировала американка.

Американка решила насолить бывшему мужу и выплатть необходимую сумму монетами. Она пошла в местный банк, объяснила сотрудникам ситуацию и попросила разменять крупные купюры.

"Думаю, вы догадались. Эти милые дамы в банке с радостью поддержали меня и мой коварный план", — отметила она.

В итоге женщина получила в качестве размена десять коробок монет общим весом в 159 кг.

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Комментарии

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новый
2019-10-30 19:47:49
Это хитроумно ? По мне, так просто дура. Не зря от неё мужик ушел.
Писарев
2019-10-30 20:03:08
новый, Мужик в Ковровском р-не Владимирской обл. в 2014г выплатил бывшей теще долг в размере 239 919 рублей, монетами в 81 мешке. Долг был собран монетами от 10 коп. до 10 руб.
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