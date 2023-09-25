Жителей Карелии ждут в банках с накопившейся мелочью

Обменять можно погнутые, просверленные и поцарапанные монеты.

В Карелии стартовала акция «Монетная неделя». Жители республики могут принести в банки накопившуюся мелочь и обменять её на купюры или зачислить на счет, рассказали в официальном паблике Костомукшского городского округа.

Можно принести любые монеты Банка России, находящиеся в обращении с 1997 года. Обменять также можно погнутые, просверленные или поцарапанные монеты.

Мелочь лучше заранее рассортировать по номиналу, чтобы не тратить на это время в банке. Для обмена понадобятся паспорт и заявление, которое можно заполнить в офисе банка.



Акция проходит во всех регионах страны до 8 октября.



Полный список и адреса банков-участников можно найти на сайте акции монетнаянеделя.рф.



Так, по данным Банка России, сейчас в обороте страны находится более 70 миллиардов монет. На каждого жителя приходится в среднем по 500 монет, это около полутора килограммов, или примерно 850 рублей. Однако часть из них оседает в карманах или пополняет копилки. А между тем средний срок службы монет 25–30 лет.

Проведение акции поможет вернуть накопившуюся у граждан мелочь в оборот.