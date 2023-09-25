Реклама

«День открытых дверей»: будущие жильцы побывали в жилом комплексе TALOJÄRVI. город у воды
25.09.2023 17:58
Полиция Карелии ищет поджигателей лесозавода и за информацию предлагает полмиллиона
26.09.2023 11:13
«Вновь горькая весть», — глава Карелии рассказал об еще одном погибшем на СВО
26.09.2023 14:24

Жителей Карелии ждут в банках с накопившейся мелочью

Новости. Общество
08:40, 27 Сентября 2023
фото: © Костомукшский городской округ / ВК

Новости партнеров

Обменять можно погнутые, просверленные и поцарапанные монеты.

В Карелии стартовала акция «Монетная неделя». Жители республики могут принести в банки накопившуюся мелочь и обменять её на купюры или зачислить на счет, рассказали в официальном паблике Костомукшского городского округа.

Можно принести любые монеты Банка России, находящиеся в обращении с 1997 года. Обменять также можно погнутые, просверленные или поцарапанные монеты.

Мелочь лучше заранее рассортировать по номиналу, чтобы не тратить на это время в банке. Для обмена понадобятся паспорт и заявление, которое можно заполнить в офисе банка.

Акция проходит во всех регионах страны до 8 октября.

Полный список и адреса банков-участников можно найти на сайте акции монетнаянеделя.рф.

Так, по данным Банка России, сейчас в обороте страны находится более 70 миллиардов монет. На каждого жителя приходится в среднем по 500 монет, это около полутора килограммов, или примерно 850 рублей. Однако часть из них оседает в карманах или пополняет копилки. А между тем средний срок службы монет 25–30 лет.

Проведение акции поможет вернуть накопившуюся у граждан мелочь в оборот.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2023, 00:10
Психолог назвал главную черту характера долгожителей
25.09.2023, 16:58
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
24.09.2023, 09:17
Экс-мэр Петрозаводска Любарский вернется домой в ноябре
24.09.2023, 10:30
Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных
22.09.2023, 07:25
Стало известно, каким будет аквапарк в Петрозаводске
24.09.2023, 14:30
Глава Минздрава Карелии рассказал, какие орехи спасут от бессонницы

Чтиво

25.09.2023 08:56
Без политики
Как жители Петрозаводска могут сэкономить этой осенью с помощью СБП
Делимся с вами способом получить 3% кешбэка за повседневные траты.
«Веруны»
25.09.2023 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
25.09.2023 07:15
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске отпраздновали первоклассный День знаний
21.09.2023 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.