Женщина пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Авария произошла на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская.
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 7 марта в 8.33 на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская 38-летняя водитель автомобиля Renault Kaptur проехала на красный сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП травмы получила 45-летняя пассажир Volkswagen.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП на юге Карелии.
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