Женщина пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Авария произошла на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 7 марта в 8.33 на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская 38-летняя водитель автомобиля Renault Kaptur проехала на красный сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП травмы получила 45-летняя пассажир Volkswagen.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП на юге Карелии.