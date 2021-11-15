890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма коронавируса 1
08.01.2022 20:30

Жертва мошенника в Петрозаводске начала думать после того, как лишилась денег

Новости. Криминал
11:25, 09 Января 2022
фото: © shutterstock.com/eungchopan

Новости партнеров

Полиция Петрозаводска возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества, жертва которого поверила, что ей позвонил сотрудник банка.

Как сообщили в МВД Карелии, 36-летней женщине поступил телефонный звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. В ходе разговора он сменил тему и убедил жертву, что под угрозой оказались ее сбережения на банковском счете, но их можно спасти, если перевести на «безопасный счет».

Женщина поверила и через мобильное приложение перевела 390 тыс. рублей по тем реквизитам, которые ей продиктовал мошенник.

«Окончив разговор с неизвестным и, немного поразмыслив, женщина поняла, что слышала о подобных схемах обмана, и обратилась в полицию», — добавили в МВД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-09 11:48:48
Бабы-дуры, - сказал кот. :)
Изя
2022-01-09 13:05:31
кир, я так понял ты в отьезде ?)))
кир
2022-01-09 13:11:19
Изя, своеобразное понятие, - сказал кот.
Изя
2022-01-09 14:25:36
кир, наблюдение )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске

Аналитика

08.01.2022 08:30
Обществоведение
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 3
"Столица на Онего" представляет топ самых ярких цитат 2021 года; эти фразы наши чиновники, депутаты, политики и бизнесмены произносили на заседаниях, в беседах с журналистами и размещали в соцсетях.
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Вся аналитика

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»