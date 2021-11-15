Жертва мошенника в Петрозаводске начала думать после того, как лишилась денег

Полиция Петрозаводска возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества, жертва которого поверила, что ей позвонил сотрудник банка.

Как сообщили в МВД Карелии, 36-летней женщине поступил телефонный звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. В ходе разговора он сменил тему и убедил жертву, что под угрозой оказались ее сбережения на банковском счете, но их можно спасти, если перевести на «безопасный счет».

Женщина поверила и через мобильное приложение перевела 390 тыс. рублей по тем реквизитам, которые ей продиктовал мошенник.

«Окончив разговор с неизвестным и, немного поразмыслив, женщина поняла, что слышала о подобных схемах обмана, и обратилась в полицию», — добавили в МВД.