Жесткое ДТП в Петрозаводске попало в объектив камеры видеонаблюдения

Две легковушки столкнулись днем 16 марта на Ключевой в Петрозаводске.

В четверг, 16 марта, в 13.32 на перекрестке Ключевой и Судостроительной улиц в карельской столице не поделили дорогу два автомобиля.



Видео инцидента с камеры компании «Ситилинк» опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что иномарка опрокинулась на крышу после ДТП на самом длинном проспекте Петрозаводска.