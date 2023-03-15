Иномарка опрокинулась на крышу после ДТП на самом длинном проспекте Петрозаводска (ФОТО)

Во вторник, 14 марта, на Лесном проспекте в Петрозаводске столкнулись два автомобиля.
В минувший вторник, 14 марта, в 10.01 на Лесном Проспекте, недалеко от Объездной при движении в сторону Пятого Поселка, произошло ДТП.
Об этом сообщает пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Алиса Милянчук.
«Виновник скрылся с места происшествия, предположительно ехал на Fiat Doblo. Просьба очевидцев, или у кого вдруг, может, попало на видеорегистатор, откликнуться. Водитель пострадал», - рассказала петрозаводчанка.
Напомним, 10 марта, в 01.17 на улице «Правды» в Петрозаводске произошло ДТП.
В районе дома №40 пьяный 24-летний водитель Ford Focus врезался в отечественную легковушку.
После удара иномарка опрокинулась на крышу.
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