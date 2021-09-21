Жестокие рисунки на детской рубашке вызвали ужас у покупательницы

Покупательницу возмутила надпись «Добро пожаловать в ад» на детской рубашке.

Популярный бренд одежды JNBY вызвал ужас у покупательницы своими изображениями жестоких рисунков и надписей на детских вещах. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Independent.

Согласно материалу, женщина, имя которой не указано, опубликовала в китайской соцсети Weibo фото новой белой рубашки упомянутой марки своего четырехлетнего сына. На снимке видно, что изделие покрыто различными рисунками в виде палачей с топорами, индейцев, стреляющих из лука в людей, и пистолетов. Кроме того, на вещи была надпись «Добро пожаловать в ад». «Добро пожаловать в ад. Прошу прощения? Кого вы приветствуете?» — возмутилась она.

Представители JNBY объяснили, что описанный дизайн был обусловлен философией бренда, трактующейся как «свобода воображения» и желанием создавать уникальные стили. «Несмотря на это, мы понимаем, что самое важное — это транслировать хорошие ценности», — прокомментировали они и удалили вещь из ассортимента.