Голубь мира прилетел на Онежское озеро в Петрозаводск (ВИДЕО)

Энтузиасты нарисовали на льду Онежского озера в Петрозаводске «Голубку» Пикассо.

На странице фотографа Карелии Игоря Подгорного в соцсети появились фото и видео голубя мира, изображение которого появилось сегодня, 1 февраля, на льду Онежского озера в Петрозаводске, недалеко от набережной.

«В 1949 году Пабло Пикассо создал «Голубку» – рисунок, который стал эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира, проходившего с 20 по 25 апреля 1949 года в Париже и Праге и самым узнаваемым на планете символом мира. 1 февраля 100-метровая копия «Голубки» появилась в Петрозаводске, на льду Онежского озера», - написал Игорь Подгорный.

Фотограф поблагодарил Паси Видгрен за идею, Надю Каргинову за вдохновение, Алексея Фрилунда за техническое руководство и Дмитрия Кузнецова за предоставленный инвентарь.