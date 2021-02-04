Жилищные инспекторы обнаружили снежные заносы и наледь на тротуарах и дорогах в Петрозаводске

Специалисты Государственного комитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору проверили содержание придомовых и городских территорий в Петрозаводске.
В ходе рейдов специалисты Госкомитета обращали внимание, насколько своевременно очищают от снега придомовые территории и участки автомобильных дорог, территории у социальных объектов, улицы, тротуары, пешеходные дорожки и лестничные спуски.
Жилищные инспекторы выявили ряд нарушений: наледь, снежные заносы на тротуарах и колейность проезжей части дорог. Неочищенные от снега придомовые и городские территории встречались как в центральной части Петрозаводска, так и в спальных районах.
"Для принятия оперативных мер по устранению выявленных нарушений проинформирован оперативный штаб Администрации Петрозаводского городского округа, куда направлены необходимые материалы и фототаблицы с указанием адресов", - говорится в сообщении Госкомитета.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске заброшенная дворниками лестница превратилась в "горнолыжный склон".
Комментарии