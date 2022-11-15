Житель Карелии, пытавшийся вывезти стратегически важный ресурс за границу, получил условный срок

В Костомукше суд приговорил 52-летнего местного жителя к условному сроку с конфискацией стратегически важного ресурса.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Костомукше перед судом предстал 52-летний местный житель.

Мужчина обвинялся в том, что в феврале 2021 года, будучи предпринимателем, попытался незаконно переправить через границу стратегически важные ресурсы — лесоматериалы хвойных пород из сухостойной сосны в общем объеме 9,54 кубических метров рыночной стоимостью более 220 тысяч рублей, что является крупным размером.

Нарушителя с лесоматериалами остановили пограничники.

Суд назначил жителю Костомукши три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Изъятые лесоматериалы были конфискованы в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу.