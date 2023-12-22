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Житель Петрозаводска лишился крупной суммы при попытке купить снегоход в интернете

Новости. Криминал
18:00, 22 Декабря 2023
фото: © edb3_16 / Adobe Stock

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Петрозаводские правоохранительные органы расследуют уголовное дело о мошенничестве.

В дежурную часть отдела полиции карельской столицы обратился 48-летний самозанятый мужчина. Он рассказал, что искал в сети выгодное предложение о продаже снегохода.

Когда наткнулся на подходящий вариант, сразу связался с продавцом. По телефону они договорились об отправке товара при помощи одной из известных транспортных компаний.

Петрозаводчанин через приложение перечислил за покупку более 288 тысяч рублей. После получения денег лжепродавец заблокировал свою страницу на сайте и перестал выходить на связь.

В декабре, отметили в МВД республики, это уже второй подобный случай. В первый раз ущерб превысил 340 тысяч рублей.

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